«Трамп и Путин уважают только силу!» – бурление в английском парламенте

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер была вынуждена пресекать высказывания британских политиков, риторика которых сводилась к тому, что уже Россия и США – одинаковая угроза европорядку.

Против подобных выпадов Купер оборонялась во время вопросов в британском парламенте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я хотела бы предостеречь члена парламента от попыток проводить параллели. Но я тоже разочарована тем, что в ходе своих выступлений он [Трамп] не признаёт масштабов угрозы со стороны России, которая является самой серьёзной угрозой для Великобритании», – возражала Купер.

Парламентарии всё равно требовали решительности. Один из политиков раскритиковал даже «коалицию желающих».

«Трамп и Путин уважают силу. Но ни один из них не уважает международное право. В связи с этим хотел бы отметить работу, которую премьер-министр, Канада и лидеры Европы проводят в рамках «коалиции желающих». Не могли бы вы объяснить, как «коалиция желающих» станет «коалицией способных», и сделает нас сильнее?» – спрашивал оппонирующий.