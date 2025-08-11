Азербайджан угрожает вооружить Украину до зубов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

России следует серьезно отнестись к информации азербайджанских СМИ о готовности Баку начать поставки оружия Украине, «если ВС РФ не прекратят бить» по инфраструктуре нефтяной компании SOCAR семьи Алиева в Одесской области.

Об этом азербайджанский политолог Ниджат Гаджиев заявил в интервью украинской журналистке Наталье Ревской, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы еще не отменили это эмбарго, но мы дали России понять, что мы его можем снять. А украинской стороне передать у нас есть много чего. Например, у нас огромное количество советского оружия: танков, БТР, БМП, минометов, гранатометов, с которыми украинская армия достаточно хорошо знакома. Им не надо этому обучаться», – сказал Гаджиев.

По его словам, у Азербайджана также есть и новое оружие. Например, легкие минометы 172 мм, которые «могут фундаментально поменять ход боев на Украине».

«После 2020 года Азербайджан без особого шума принял решение по развитию собственного ВПК. У Азербайджана есть свои наименования вооружений, начиная с автоматов, пистолетов и до высокотехнологичных и высокоточных БПЛА на основе турецких «Байрактаров», натовский стандарт для 152 миллиметровых пушек и гаубиц. А Украине нужны боеприпасы. Поверьте, если Азербайджан снимет эмбарго, российская армия это почувствует на себе», – грозил Гаджиев.

В ночь с 7 на 8 августа Россия ударила по нефтебазе SOCAR в Одесской области, а ранее – по газокомпрессору на украинской части Трансбалканского газопровода, по которому Украина начала получать азербайджанский газ.