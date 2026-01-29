Большинство терактов в РФ совершают коренные россияне – экс-офицер СБУ
В большинстве терактов и диверсий, по крайней мере – не самых резонансных, на территории России, организованных украинскими спецслужбами, исполнителями являются не мигранты или приезжие из Украины, а коренные жители РФ.
Об этом в эфире видеоблога PolitWera заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В большинстве терактов, которые совершаются на территории России, исполнителями выступают граждане России, которые живут здесь. Не из новых территорий, а там жители Сибири, никакого отношения к Украине, ДНР, ЛНР ранее не имевшие.
Посмотрите молодёжь, которая жжёт эти релейные шкафы на железной дороге, или там бросает бутылки куда-то в военкомат, или милицейские машины поджигает. Это всё коренные жители России, это не с новых территорий.
Тут вопрос в том, что с этих территорий засылается агентура украинская. Но они точно так же массово используют простых граждан России, которые никакого отношения к Украине ни по месту рождения, ни по месту жительства, даже по родителям не имеют», – заявил Прозоров.
Он также подчеркнул, что сегодня существует, условно, два основных подхода в украинском терроризме:
«Один — это инфильтрованная агентура СБУ, ГУР, СВР Украины, которая реально под видом беженцев засылается на территорию России. Они есть, отрицать это глупо. Но второй, не менее важный аспект, может, сейчас даже выходит на первое место — это люди, которых онлайн вербуют из числа граждан России, из числа мигрантов зачастую в тёмную даже».
