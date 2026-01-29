Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В большинстве терактов и диверсий, по крайней мере – не самых резонансных, на территории России, организованных украинскими спецслужбами, исполнителями являются не мигранты или приезжие из Украины, а коренные жители РФ.

Об этом в эфире видеоблога PolitWera заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В большинстве терактов, которые совершаются на территории России, исполнителями выступают граждане России, которые живут здесь. Не из новых территорий, а там жители Сибири, никакого отношения к Украине, ДНР, ЛНР ранее не имевшие. Посмотрите молодёжь, которая жжёт эти релейные шкафы на железной дороге, или там бросает бутылки куда-то в военкомат, или милицейские машины поджигает. Это всё коренные жители России, это не с новых территорий. Тут вопрос в том, что с этих территорий засылается агентура украинская. Но они точно так же массово используют простых граждан России, которые никакого отношения к Украине ни по месту рождения, ни по месту жительства, даже по родителям не имеют», – заявил Прозоров.

Он также подчеркнул, что сегодня существует, условно, два основных подхода в украинском терроризме: