Британия и ЕС берут Россию на слабо – угрожая захватывать танкеры

Елена Острякова.  
29.01.2026 20:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 252
 
Беспредел, Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Нефть, Общество, Политика, Провокации, Произвол, Россия, Скандал


В странах ЕС прекрасно знают, что они не имеют никакого права захватывать танкеры с российской нефтью.

Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью ютуб-каналу иноагента Александра Плющева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В странах ЕС прекрасно знают, что они не имеют никакого права захватывать танкеры с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Долгое время у Европы была такая концепция, что физически не пускать танкеры практически нельзя. Это нарушает конвенцию по морскому праву ООН. На самом деле, и поныне нельзя. Когда на любом европейском сборище поднимался вопрос, что же делать с теневым флотом и нарушением ценового потолка, говорили: нужно нам танкеры останавливать физически», – сказал Вакуленко.

По его мнению, 14 европейских стран во главе с Британией отважились на заявление о намерении закрыть Балтийское море для так называемого российского «теневого флота» только после успешной атаки США на танкер «Маринера».

«Наверное, ситуация, когда США, не присоединившиеся к конвенции по морскому праву, взяли этот танкер при весьма сомнительных обстоятельствах, их это несколько воодушевило. И вот сейчас проверяют, а как Россия будет на это реагировать», – сказал Вакуленко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить