В странах ЕС прекрасно знают, что они не имеют никакого права захватывать танкеры с российской нефтью.

Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью ютуб-каналу иноагента Александра Плющева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Долгое время у Европы была такая концепция, что физически не пускать танкеры практически нельзя. Это нарушает конвенцию по морскому праву ООН. На самом деле, и поныне нельзя. Когда на любом европейском сборище поднимался вопрос, что же делать с теневым флотом и нарушением ценового потолка, говорили: нужно нам танкеры останавливать физически», – сказал Вакуленко.

По его мнению, 14 европейских стран во главе с Британией отважились на заявление о намерении закрыть Балтийское море для так называемого российского «теневого флота» только после успешной атаки США на танкер «Маринера».