Буферная Малороссия: Украина в любом случае не будет граничить с новыми территориями РФ
Если киевское руководство продолжит упорствовать, у России может появиться ещё несколько субъектов федерации.
Об этом в своём блоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ограничиваться только Донбассом точно не будут. У нас по Конституции четыре новых субъекта России. Поэтому, как минимум, должны быть освобождены ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская область. Тут вообще без вариантов.
А дальнейшие действия имеют вилку, которая зависит от решений военно-политического руководства Украины. Если они не примут современные реалии на ЛБС, в перспективе у России могут появиться ещё новые субъекты РФ», – сказал Марочко.
«Если мы коснёмся основных задач СВО, я думаю, что боевые действия не закончатся на территории четырёх субъектов. Поскольку уже озвучено о создании буферной зоны, которая формируется в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Я думаю, этот процесс будет продолжаться», – подытожил он.
