Бюджета на 26 год не хватит даже до конца весны – депутат Рады

Без дополнительных поступлений, заложенные в украинский бюджет на 2026 год деньги закончатся уже в мае.

Об этом на своём канале заявила депутат Верховной рады, соратница экс-президента Петра Порошенко и отпетая русофобка Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Напомню, что в 2025 году Верховная рада трижды пересматривала бюджет из-за катастрофы с недофинансированием ВСУ. Мы судорожно искали, где взять деньги. И сейчас, когда мы закладываем 1,5% рост на следующий год, эти пересмотры не учитываются, поэтому это неадекватная сумма. Эти деньги закончатся уже в мае следующего года. И снова парламент будет вынужден искать миллиарды долларов, чтобы обеспечить сектор обороны», – жаловалась Геращенко.