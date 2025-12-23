Губернатору Запорожской области Балицкому предрекают отставку

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Похоже, над Запорожским губернатором Евгением Балицким сгущаются тучи: в Сети появились сведения об аресте его зама Александра Зинченко. Первым об этом сообщил канал-иноагент «Незыгарь», а затем подтвердила экс-помощница спикера Госдумы Анастасия Кашеварова. Утверждается, что дело связано с коррупцией в Фонде имени Судоплатова, через который финансируется одноименный батальон.

«Фонд Судоплатова собирал деньги с бизнеса и промышленников Запорожской области. Вроде как пожертвования на нужды области, но по факту это выливалось в законное рейдерство и отжатие денег, бизнеса, недвижимости, так как в бюджет области эти средства не поступали», – утверждает Кашеварова.

Политик из Запорожья член Общественной палаты Владимир Рогов ранее публиковал в своем канале данные о сомнительной схеме присвоения воинских званий через батальон Судоплатова:

«Балицкий за несколько дней до вхождения Запорожья в состав России подписал 4 Указа, согласно которым из капитана ВСУ в запасе стал сразу генерал-майором… За несколько дней до вхождения в состав России Балицкий быстро создаёт батальон Судоплатова, но по своей форме это не военизированное подразделение, а что-то типо ФГУПа с бюрократами. Но в указах главы Запорожья чиновники становятся военными и прописывается, что аттестационная комиссия может всем, кто в ГУП им. Судоплатова, бойцам бюрократического фронта, присвоить звания».

Рогов ранее также призывал к «антикоррупционной операции» в регионе, где, как он утверждал, «старые партнёры, напарники и члены» команды Балицкого находятся «у власти только при России уже три с половиной года, а если считать и украинский период, то намного дольше».

Следует отметить, что Балицкий – один из немногих бывших депутатов Верховной рады, перешедших на сторону России.

Он несколько раз позволял себе фронду – спорил с руководством Центризбиркома, присваивал региональную награду уже арестованному генералу Попову, критиковал жителей Курской области за то, что «не защитили свою область» и т.п.

Бывший депутат Николаевского горсовета Лариса Шеслер, а ныне председатель «Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины» так объясняет поведение Балицкого:

«Как руководитель нового региона, он получил на несколько лет карт-бланш, и начал пользоваться им, поверив в свою неуязвимость… Его поведение – не болезнь переходного роста, а приобретенное воспаление собственной безнаказанности».

Обозреватель Андрей Гусий отмечает, что Балицкий уже несколько дней находится в Москве, где может решаться вопрос о смене руководства Запорожской области: