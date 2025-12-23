Европа надеется, что Украина сможет продержаться до того момента, когда в России начнутся проблемы.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Закон и порядок в США» заявил покинувший родную страну киевский политолог Константин Бондаренко.

«Европа неоднократно давала понять Зеленскому, что задача Украины – воевать ещё год-два, но обязательно воевать. Ему уже даже передавали, это мне подтверждали некоторые европейские политики, дипломаты. Разные источники говорят одну и ту же фразу, что Украине предлагали, что вы должны повоевать, не обращайте внимания на жертвы, надо будет снизить призывной возраст – снизьте. Главное, чтобы вы выстояли ещё два года, а потом вы получите обратно и Донбасс, и Крым, и ещё и кусок России, Ставрополье, Ростовскую область получите. Главное вот только только выстоять», – сказал эксперт.

По его словам, такова позиция Британии и ряда европейских стран.