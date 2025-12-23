Европа науськивает Украину: «Продержитесь пару лет. Получите Ростов»

Игорь Шкапа.  
23.12.2025 14:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 259
 
Война, Дзен, ЕС, Россия, Украина


Европа надеется, что Украина сможет продержаться до того момента, когда в России начнутся проблемы.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Закон и порядок в США» заявил покинувший родную страну киевский политолог Константин Бондаренко.


«Европа неоднократно давала понять Зеленскому, что задача Украины – воевать ещё год-два, но обязательно воевать. Ему уже даже передавали, это мне подтверждали некоторые европейские политики, дипломаты. Разные источники говорят одну и ту же фразу, что Украине предлагали, что вы должны повоевать, не обращайте внимания на жертвы, надо будет снизить призывной возраст – снизьте. Главное, чтобы вы выстояли ещё два года, а потом вы получите обратно и Донбасс, и Крым, и ещё и кусок России, Ставрополье, Ростовскую область получите. Главное вот только только выстоять», – сказал эксперт.

По его словам, такова позиция Британии и ряда европейских стран.

«Они рассчитывали, что украинская война должна для России длиться до тех пор, пока не начнутся боевые действия в Балтийском море. Они рассматривают, что это 2028 год приблизительно. Это совпадает с электоральным циклом в 2028 году. В 2028 году в Соединённых Штатах выборы. И в этой в этой связи как раз и  рассматривается, что Украина должна стать тем инструментом, который поможет Европе разбить Россию и расчленить в будущем», – говорит Бондаренко.

