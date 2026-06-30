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В Польше арестовали и уже больше месяца продолжают удерживать под стражей трёх активистов, ранее участвовавших в акциях против поддержки бандеровской Украины и за дружбу с Россией. Это Артур Чмок, Арвид Плывачевски и Доминик Чмиелевски.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал Андрей Родинов, координатор движения «РУСОВ», членами которого являются арестанты.

«Все трое обвиняются в работе на российские спецслужбы. Якобы они собирали разведданные, сообщали местоположение НАТОвских войск в Польше. Конечно же, это абсолютный вымысел», – сказал Родинов.

По его словам, польская власть заняла лукавую позицию – устроила демарш кокаинисту Зеленскому из-за присвоения бандеровского имени подразделению спецназа, однако при этом продолжает поддержку ВСУ и репрессирует противников украинских нацистов.

«Все арестованные активисты – польские патриоты, которые настроены против НАТО, против Евросоюза, за нормализацию отношений с Россией, Белоруссией, которые не поддерживают бандеровскую нацистскую Украину, которые, разумеется, считают большой бедой и ошибкой, что Польша помогает нацистской Украине и конкретно диктатору Зеленскому», – сказал Родионов.

Он обратил внимание, что одними из первых, кто сообщил об аресте активистов, были «польские журналисты, находящиеся в Киеве».

«Становится понятным, что за этой провокацией стоят и украинские власти. Это какое-то их совместное дело – похожее на то, что произошло с российским археологом, который был задержан в Польше по требованию Украины», – сказал Родионов.

По его словам, арестантам «не дают возможность связаться с родственниками, с друзьями, создают трудности в работе с адвокатами».