«Если бы только в Польше! Это естественный процесс» – офицер о нападениях на украинских беженцев
Европа начинает уставать от украинских беженцев, и острее всего пока это проявляется в таких странах, как Польша, где и без того высока националистическая антипатия к украинцам.
Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он прокомментировал жалобы украинской беженки на то, что в Польше стало опасно демонстрировать, что ты из Украины.
«Это естественный процесс традиционного, исторического, чуть ли не на генном уровне отношения поляков к украинцам. Схизматы, там, и прочие дела. Гоголь «Тарас Бульба» – там же всё чётко показано. Украинские свиньи зашли в костёл, грубо говоря.
Когда это было выгодно той же Польше, не полякам (хотя, части поляков, наверное, тоже), они это всё использовали, финансировали, организационно помогали, но ситуация изменилась.
А с учётом того, что бытовой национализм «гоноровых» поляков очень высок, это всё где-то придавливалось, а сейчас начинает проявлять себя», – сказал Горбачёв.
Однако, по его мнению, «хороши» и украинцы.
«Плюс, потребительское отношение самих «беженцев». Ну, год, два, три. Ну, кто же вас будет терпеть, обеспечивать, финансировать, мириться – и при этом в ущерб себе? Особенно в нынешних сложных экономических отношениях для Европы и для той же Польши.
Поэтому, повторюсь, это естественный процесс. И не только в Польше это проявляется и будет проявляться», – подчеркнул отставной капитан.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: