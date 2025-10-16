«Если бы только в Польше! Это естественный процесс» – офицер о нападениях на украинских беженцев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европа начинает уставать от украинских беженцев, и острее всего пока это проявляется в таких странах, как Польша, где и без того высока националистическая антипатия к украинцам.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он прокомментировал жалобы украинской беженки на то, что в Польше стало опасно демонстрировать, что ты из Украины.

«Это естественный процесс традиционного, исторического, чуть ли не на генном уровне отношения поляков к украинцам. Схизматы, там, и прочие дела. Гоголь «Тарас Бульба» – там же всё чётко показано. Украинские свиньи зашли в костёл, грубо говоря. Когда это было выгодно той же Польше, не полякам (хотя, части поляков, наверное, тоже), они это всё использовали, финансировали, организационно помогали, но ситуация изменилась. А с учётом того, что бытовой национализм «гоноровых» поляков очень высок, это всё где-то придавливалось, а сейчас начинает проявлять себя», – сказал Горбачёв.

Однако, по его мнению, «хороши» и украинцы.