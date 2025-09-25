Европейские страны сейчас выстраивают локальные военные союзы, однако НАТО не исчезнет.

Об этом олигарх-иноагент Михаил Ходорковский заявил в интервью «Бильд», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«НАТО, на мой взгляд, – организация в любом случае важная. Даже если у нее уйдет непосредственно оборонная функция, которую НАТО на сегодняшний день без лидерства США не готова исполнять, то у НАТО останется важнейший аспект стандартизации европейского вооружения.

Страны будут стремиться в НАТО, потому что это доступ к этому рынку вооружений, которое можно и производить, покупать дешевле за счет эффекта масштаба», – рассуждал пока не пойманный преступник.