Европа без США к обороне не готова – экстремист Ходорковский
Европейские страны сейчас выстраивают локальные военные союзы, однако НАТО не исчезнет.
Об этом олигарх-иноагент Михаил Ходорковский заявил в интервью «Бильд», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«НАТО, на мой взгляд, – организация в любом случае важная. Даже если у нее уйдет непосредственно оборонная функция, которую НАТО на сегодняшний день без лидерства США не готова исполнять, то у НАТО останется важнейший аспект стандартизации европейского вооружения.
Страны будут стремиться в НАТО, потому что это доступ к этому рынку вооружений, которое можно и производить, покупать дешевле за счет эффекта масштаба», – рассуждал пока не пойманный преступник.
Он считает, что НАТО нужно сохранять, поскольку это обеспечивает хоть какое-то участие США в военных делах Европы, без которого она «защищать» себя не готова.
«Даже если НАТО сохранится только в этой роли, плюс политический союз, это будет важно. А как будут решаться оборонные задачи, мне трудно сказать. Но сегодня Европа без США к обороне себя не готова», – трепался беглый олигарх.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: