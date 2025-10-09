Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Евросоюз бездоказательно обвиняет Россию в диверсиях, но при этом сам проводит акты саботажа. Об этом, выступая в Европарламенте, заявила депутат от ФРГ Кристин Андерсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Андерсон обвинила председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во лжи и потребовала отставки.

