Генерал СБУ о поляках: Идиоты и пингвины прячутся за нашими спинами

Игорь Шкапа.  
16.09.2025 15:30
  (Мск) , Киев
Польша, Украина


Польша якобы не имеет права заявлять о геноциде со стороны бандеровцев во время событий на Волыни в 1940-е годы.

Об этом в эфире проекта «Фабрика новостей», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генерал СБУ в отставке, экс-депутат ВР Григорий Омельченко.

Он набросился на польского президента Кароля Навроцкого.

«А что две или три недели назад пел новоизбранный президент Польши? Кричал о так называемой Волынской трагедии, о геноциде поляков и так далее», – сказал генерал.

По его словам, такие заявления звучат в то время, когда «ежедневно гибнут десятки защитников Украины»

«Они прячутся, идиоты, трусы, страусы, пингвины за украинскими спинами. И что, я должен как-то вежливо себя вести? Я не дипломат, называю вещи своими именами», – заявил Омельченко.

