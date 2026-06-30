Генерал-трампист: Я знаю, как обойти вето на втягивание Украины в НАТО

Чтобы обойти вето, которое некоторые страны Европы наложат при попытке принятия в НАТО Украины, нужно создать новый альянс.

Об этом в эфире Times Radio заявил бывший спецпосланник Трампа по Украине генерал Кит Келлог, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению генерала, Украина со своей обученной и многочисленной армией может стать ключевым членом альтернативного альянса.

«Нужно создать новый союз, сделать что-то другое. Можно назвать это НАТО 2.0 или как угодно.

Что касается гарантий безопасности, то тут нужно действовать осторожно. Например, Венгрия ставит те же условия. Они не проголосуют за вступление Украины в НАТО, поэтому нужно создать новую оборонную структуру.

Знаете, совсем недавно я приводил вам пример с французами. И французы, и британцы тоже являются ядерными державами. Французы немного расширили сферу своего влияния и теперь берут под свой ядерный зонтик больше стран, не полагаясь на США. У них есть европейский ядерный зонтик.

Я считаю, что это положительный пример. Знаете, одна ракета с французской ПЛАРК (подлодки-носителя ядерного оружия, – авт.) из четырёх имеющихся может уничтожить Россию, если подумать. Потому что у неё есть боеголовки с разделяющимися головными частями индивидуального наведения. У них есть возможность атаковать, и вместо того, чтобы зависеть только от США, они создают другую систему альянсов.

Возможно, вам стоит пойти по этому пути.

Вместо этого мы постоянно возвращаемся к тому, как работало НАТО или как оно могло бы работать. И, честно говоря, нам, вероятно, нужен новый альянс. И Украина может стать его ключевой военной силой. Она может стать Спартой Европы», – заявил Келлог.