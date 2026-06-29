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Угрожающие России страны должны быть повергнуты в каменный век, и в этом смысле ограничивать ядерные удары не стоит.

Об этом в эфире видеоблога «Взгляд IS Болгарии» заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так Кедми прокомментировал заявления близкого к Кремлю политолога Сергея Караганова о возможности нанесения ограниченного ядерного удара по Европе.