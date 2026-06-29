Ограничивать себя в ядерных ударах по Европе не нужно – Кедми поправил Караганова

Анатолий Лапин.  
29.06.2026 18:17
  (Мск) , Москва
Просмотров: 432
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Угрожающие России страны должны быть повергнуты в каменный век, и в этом смысле ограничивать ядерные удары не стоит.

Об этом в эфире видеоблога «Взгляд IS Болгарии» заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Угрожающие России страны должны быть повергнуты в каменный век, и в этом смысле ограничивать...

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Так Кедми прокомментировал заявления близкого к Кремлю политолога Сергея Караганова о возможности нанесения ограниченного ядерного удара по Европе.

«А почему ограниченный? Войну ведут, чтобы в ней победить. А почему ограниченный, почему в результате, если будут военные действия, не вернуть всю Европу в каменный век. Из каких соображений?..

Тот, кто угрожает России, Россия вправе ему ответить – это не в качестве угрозы, а в качестве действия – это самое эффективное.

И избитая фраза – воду можно кипятить только на ста градусах, на 90 она не закипит. В войне можно победить, если ты воюешь на 100%. Не на 15, не на 20, не намёками – нет.

Поэтому я не совсем согласен в этом с Карагановым, что должно быть ограниченное применение тактического ядерного оружия», – заявил Кедми.

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