«Гениально» или рискованно? Реакция экспертов на встречу в Будапеште Путина и Трампа
Эксперты в России по-разному отреагировали на неожиданную новость о предстоящей встрече лидеров США и РФ в Будапеште.
О саммите Путин-Трамп в столице Венгрии сегодня объявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Политик Олег Царёв считает, что теперь вопрос поставок «Томагавков» должен «сам собой сняться с повестки дня до встречи с Путиным в Будапеште».
«А то неудобно будет как-то встречаться. Гениальный ход. Трамп мастер публичной политики. Ждал чего-то от Трампа подобного», – написал Царёв.
Тем не менее, некоторые эксперты ряд тезисов оценивают скептически.
«Я бы не спешил отменять поставки «Томагавков» в преддверии и из-за встречи в Будапеште. Во-первых, мы имеем дело со лживыми и циничными «партнёрами», для которых переговоры – инструмент войны. Во-вторых, Трамп нестабилен и непоследователен или, по крайней мере, хочет таким казаться. За последний год мы узнали цену его слова», – предостерегает политолог Алексей Ярошенко.
Политолог и телеведущий Алексей Пилько выразил мнение, что Трамп хочет встречу в Будапеште, чтобы ещё раз попытаться продавить российскую позицию по территориям и добиться заморозки по линии фронта. При этом он также считает преждевременным считать, что тема «Томагавков» снята полностью.
«Пока наблюдается своеобразный дипломатический маятник, который качается между полюсами под названием «новое обострение» и «компромиссное решение». И далеко не факт, что уже в ноябре мы не увидим поставки пресловутых «Томагавков» на Украину и ужесточение позиций сторон», – отмечает эксперт.
При этом, по его мнению, Будапешт выбран, чтобы попытаться двустороннюю встречу превратить в трёхстороннюю.
«Украина находится недалеко и возможно Трамп рассчитывает убедить Путина встретиться на троих с Зеленским. Как минимум, попытка превратить двусторонний саммит в трёхсторонний будет. Вопрос только в том, согласится ли на неё российская сторона?» – рассуждает Пилько.
Политолог Александр Носович ломает голову, как Путин полетит в Будапешт – через Румынию или Польшу?
«С кем-то из них Трампу придется разговаривать, чтобы дали воздушный коридор и гарантировали безопасность . Одновременно стараясь заткнуть остальных европейцев, которые будут орать. Если выбирать из этих двух, то с Польшей. Но я бы не стал из них выбирать. Я бы выбрал то, что не будет этих переговоров. В Венгрии», – считает Носович.
