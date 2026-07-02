Германия режет соцвыплаты для украинцев и требует соглашаться на черновую работу

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С июля в ФРГ ужесточаются нормы, предусматривающие материальную помощь для украинцев, бежавших в эту страну.

Об этом сообщает Deutsche Welle (в РФ медиа-группа признана иноагентом), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Со среды, 1 июля, украинские беженцы в Германии, а также безработные в этой стране вместо социальной помощи гражданам (Bürgergeld) будут получать так называемый базовый доход (Grundsicherung). В этой связи вводятся новые правила получения выплат для трудоспособных, но долгосрочно безработных жителей ФРГ. В частности, джоб-центры теперь будут тщательнее проверять стоимость активов и жилья, а санкции за нарушение порядка выплат станут жестче. Также более быстрое трудоустройство получателя пособия станет для центров занятости более приоритетным, чем обучение или повышение квалификации», – говорится в публикации.

Кроме того, в в ФРГ меняется подход к наложению санкций: если получатели помощи будут пропускать встречи в центрах занятости или не будут подавать заявления на работу, выплаты могут сократить или отменить полностью.