Германия режет соцвыплаты для украинцев и требует соглашаться на черновую работу
С июля в ФРГ ужесточаются нормы, предусматривающие материальную помощь для украинцев, бежавших в эту страну.
Об этом сообщает Deutsche Welle (в РФ медиа-группа признана иноагентом), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Со среды, 1 июля, украинские беженцы в Германии, а также безработные в этой стране вместо социальной помощи гражданам (Bürgergeld) будут получать так называемый базовый доход (Grundsicherung). В этой связи вводятся новые правила получения выплат для трудоспособных, но долгосрочно безработных жителей ФРГ.
В частности, джоб-центры теперь будут тщательнее проверять стоимость активов и жилья, а санкции за нарушение порядка выплат станут жестче. Также более быстрое трудоустройство получателя пособия станет для центров занятости более приоритетным, чем обучение или повышение квалификации», – говорится в публикации.
Кроме того, в в ФРГ меняется подход к наложению санкций: если получатели помощи будут пропускать встречи в центрах занятости или не будут подавать заявления на работу, выплаты могут сократить или отменить полностью.
«Что касается предложений трудоустройства, то безработные должны будут соглашаться даже на работу с более низкой квалификацией, если физически, психически или психологически способны ее выполнять.
По новым правилам сокращаются и льготные периоды, в которые джобцентры не учитывали суммы сбережений и средства на аренду жилья, выходивших за рамки возмещений. Теперь сбережения до 40 тысяч евро должны использоваться получателями соцпомощи уже в первый год после подачи заявления на помощь (ранее эти средства не трогались в течение одного года). А расходы на жилье будут покрываться получателям пособия только ограниченно», – пишет DW.
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