Германия режет соцвыплаты для украинцев и требует соглашаться на черновую работу

Игорь Шкапа.  
02.07.2026 14:31
  (Мск) , Киев
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Германия, Дзен, Сюжет дня, Украина, Эмиграция


С июля в ФРГ ужесточаются нормы, предусматривающие материальную помощь для украинцев, бежавших в эту страну.

Об этом сообщает Deutsche Welle (в РФ медиа-группа признана иноагентом), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С июля в ФРГ ужесточаются нормы, предусматривающие материальную помощь для украинцев, бежавших в эту...

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«Со среды, 1 июля, украинские беженцы в Германии, а также безработные в этой стране вместо социальной помощи гражданам (Bürgergeld) будут получать так называемый базовый доход (Grundsicherung). В этой связи вводятся новые правила получения выплат для трудоспособных, но долгосрочно безработных жителей ФРГ.

В частности, джоб-центры теперь будут тщательнее проверять стоимость активов и жилья, а санкции за нарушение порядка выплат станут жестче. Также более быстрое трудоустройство получателя пособия станет для центров занятости более приоритетным, чем обучение или повышение квалификации», – говорится в публикации.

Кроме того, в в ФРГ меняется подход к наложению санкций: если получатели помощи будут пропускать встречи в центрах занятости или не будут подавать заявления на работу, выплаты могут сократить или отменить полностью.

«Что касается предложений трудоустройства, то безработные должны будут соглашаться даже на работу с более низкой квалификацией, если физически, психически или психологически способны ее выполнять.

По новым правилам сокращаются и льготные периоды, в которые джобцентры не учитывали суммы сбережений и средства на аренду жилья, выходивших за рамки возмещений. Теперь сбережения до 40 тысяч евро должны использоваться получателями соцпомощи уже в первый год после подачи заявления на помощь (ранее эти средства не трогались в течение одного года). А расходы на жилье будут покрываться получателям пособия только ограниченно», – пишет DW.

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