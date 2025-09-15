Гонец Трампа: Будем продолжать помощь бандеровцам разведкой

Анатолий Лапин.  
15.09.2025 11:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 453
 
Война, Дзен, Россия, США, Украина


Украинские военные якобы и сами справляются с задачами, потому отправлять им в помощь американских солдат не планируется. Речь может идти лишь о разведданных и логистике, что уже и так делают США.

Об этом в рамках форума YES заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Было сказано, что гарантии безопасности не обязательно означают развертывание личного состава. Украинцы воюют очень замечательно, если посмотреть на количество противников, убитых, возможно, им и не нужна помощь личным составом.

Мы скорее имеем в виду логистику, разведывательную помощь, чем непосредственное вступление войск в войну. Я знаю, что руководители оборонных ведомств это обсудили, советники по безопасности также над чем работают, Марк Рубио тоже участвует в дискуссии о гарантиях безопасности», – заявил Келлог.

