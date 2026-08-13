Киевский философ: «Хватит бравады и угроз России. Наши города будут уничтожаться»

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Россия отвечает Украине более разрушительно по последствиям.

Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил киевский философ Андрей Баумейстер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы говорите: «мы ответим ударом на удар». Да, но по нам бьют баллистикой. Россия перевыполняет планы производства ракет. Что значит «ударом на удар»? Если количественно – да, может быть, ударом на удар, а качественно Россия отвечает более разрушительно для Украины. Это нужно понимать. Поэтому фраза «ударом на удар» означает: «Мы готовы к тому, что поздней осенью и зимой украинские города будут просто разрушаться», – сказал Баумейстер.



По его словам, будь он советником власти, то рекомендовал бы ей делать акцент не на принципе «ударом на удар», а на попытке договориться о взаимном моратории по инфраструктурным объектам.

«И то, что они могут быть связаны с военными действиями, и что Украина имеет законные основания бить и так далее, это нужно оставить в стороне», – считает философ.

Он напомнил об инциденте с дроном, который обнаружили в аэропорту Лейпцига возле украинского транспортного самолета.