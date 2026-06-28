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Александр Лукашенко вылетел сегодня из Москвы на восток. Его пресс-служба туманно сообщила, что Батьке предстоит «большой комплексный визит Восточной и Юго-Восточной Азии». А потом еще более туманно добавила, что маршрут включает «десятки тысяч километров и три страны».

Несмотря на завесу тайны, все эксперты тут же решили, что белорусский лидер летит в Китай.

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«Лукашенко явно пытается договориться о чём-то важном. Очевидно, он не хочет втянуться в войну, куда его сейчас втягивают. Посмотрим, как у него получится», – написал экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Перед тем, как отправиться на восток, Лукашенко провел два дня на Валдае с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Нехарактерно для лидеров России и Белоруссии встреча полностью закрыта от журналистов. Насколько я знаю, обсуждают максимально деликатные вопросы, непубличные», – отметил репортёр кремлевского пула Александр Юнашев.

Помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов предполагает:

«Очевидно, переговоры экстренные, шли тяжело, а финальные решения появятся после консультации Лукашенко с Си Цзиньпином. Вероятно, Китай играет в украинском конфликте гораздо большую роль, чем видно снаружи. Интересно в чем она? Не Пекин ли сдерживает решительные действия Кремля? Почему Лукашенко недостаточно разговора с Путиным, чтобы принять решение? Много вопросов. Кстати, Китай неоднократно указывал, что не считает Украину враждебной страной и спокойно ведет с ней дела».

Другой волонтер Владимир Романов – без оптимизма:

«Минск-3? Теперь-то точно не обманут?».

Гадающим о роли Пекина отвечает из Варшавы змагар-патриарх Зенон Позняк. Он утверждает, что Китай уже останавливал наступление России в 2022 году.

«Русские зашли в Беларусь с армией и начали кидать ракеты на Киев. А потом остановились из-за дипломатичных отношений с Китаем. Китай настоял. Украинцы это знают. Это не для печати, но это известно», – сказал Позняк в интервью польскому телеканалу «Белсат».

Престарелый русофоб считает, что на Валдае «Путин ломал хребет Лукашенко». Позняк допускает, что Минск может использовать против Украины российское ядерное оружие, и винит в этом украинского узурпатора Владимира Зеленского.

«Господин Зеленский, при всем уважении к нему как к президенту, делает большую ошибку. То заявление, которое уже обозвали ультиматумом, очень удобно для России».

Он уверен, что ни России, ни Белоруссии ничего за удар «Орешником» по Киеву не будет, потому что Украина не член НАТО.

Другой змагар, бежавший в Прибалтику Александр Фридман придерживается прямо противоположной версии. Он предполагает, что Лукашенко мог отвезти на Валдай предложение от Зеленского.

«Зеленский сам вчера заявлял, что предложения Путину будут направлены, а сам Лукашенко заявлял на встрече с Грызловым, что он не так давно встречался с эмиссарами Зеленского. Вполне возможно, что он действительно что-то повез и надеется, думаю, на то, что Путин согласится», – заявил Фридман в интервью сайту телеканала-иноагента «Дождь».

Политологиня-иноагент Екатерина Шульман считает, что на Лукашенко влияют США, обещая послабления санкций, играя на «инстинкте выживания» Батьки.

«На белорусском фронте ведется совсем другая американская политика. Она принципиально отличается по продуманности и эффективности от всего того, что происходит между Вашингтоном и Москвой… Там чего-то такое делается, чего не было раньше», – сказала Шульман.

Против версии с американцами возражает журналист Дмитрий Дризе.

«Лукашенко направлен в Азию, чтобы найти новых посредников вместо «не нашего» Трампа, дабы попытаться урегулировать российско-украинский конфликт. Кроме Китая вряд ли кто-нибудь в Азии годится на эту роль. При том, что Пекин много раз пытался и в итоге бросил. Скорее, Лукашенко поехал просить защиты именно для себя».

Политолог Максим Жаров уверен: Зеленский не испугается Китая.

«Киеву от вестей из Пекина не горячо и не холодно, есть комбинация, и она должна быть реализована полностью. Поэтому расчет Лукашенко «прикрыться» Китаем здесь может и не оправдаться»

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