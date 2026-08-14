Россия должна скорее переходить к решительной операции по разгрому ВСУ, иначе стране угрожает социальный взрыв.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил капитан I ранга в отставке, военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это проведение стратегической наступательной операции с целью решительного разгрома ВСУ. Всё остальное — паллиатив, который ведёт ситуацию к критически опасному порогу для нашей страны.

Противник будет продолжать эти действия, бесспорно. Да, наша военная промышленность, наверное, сегодня лучшая в мире, превосходя всех. Потому что, простая вещь, американцы смогли выдержать такой темп ведения воздушно-космической войны, которую мы сейчас ведём с Украиной, всего шесть недель. Попытались её возобновить – три-четыре дня, и опять они скисли.

Мы такую войну ведём уже на протяжении нескольких лет, и продолжаем её вести успешно. При этом, по данным которые были опубликованы представителями украинской военной разведки, темпы производства ракет «Циркон» в полтора раза превышают наш план. Запасы ракет «Искандер» — 130 штук, производство ежемесячное – 65.

То есть, вывод очень простой – если мы сейчас, в ближайшее время, не перейдём на решительные действия, то у нас будет нарастать постепенно риск возникновения социально-политического взрыва.

Каковы признаки? Первый признак — это явная демонстрация раздражения крупного капитала. Это свидетельствует о глубоком расколе в политической элите России. Фактически крупный бизнес открыто выступил против политики президента и правительства.

С другой стороны, мы видим нарастание раздражения в обществе», – предупреждает Сивков.