Бутусов на грани паники: «Самый большой вызов за время войны. Путин близок к достижения целей СВО»

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Российская армия фактически вышла на окраины Славянско-Краматорской агломерации.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский военный пропагандист, а ныне командир подразделения БПЛА в бригаде «Хартия» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что у нас происходит на фронте, в первую очередь на Донбассе, –

это самый большой вызов, который был у нас во время войны. Ситуация абсолютно нестабильная, абсолютно неконтролируемая, которая нуждается в быстрых решениях. И это позиция тех боевых командиров, которых есть авторитет в армии и с которыми я разговариваю почти каждый день. Враг очень близко подошел к Славянску. Как близко? Практически находится на окраине Славянска. Славянско-Краматорская агломерация – это ключ к Донбассу. Это просто естественный оборонительный рубеж, который разделяет Донбасс и Слобожанщину», – сказал Бутусов.

Он отмечает, что на востоке бои идут под селом Николаевка, к востоку от которой находится лесное урочище Сапожок. По словам Бутусова, если русские займут этот находящийся на господствующих высотах лес, то просто заблокируют логистику ВСУ.

«Большая проблема в том, что сейчас скорых решений на этом участке, системных, стабилизирующих оборону, – действительно нет», – признает пропагандист.

Он тревожится, что после освобождения Донбасса русские сконцентрируются на Запорожье, чтобы заявить о выполнении целей СВО.