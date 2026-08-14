Бутусов на грани паники: «Самый большой вызов за время войны. Путин близок к достижения целей СВО»

Игорь Шкапа.  
14.08.2026 11:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Донбасс, Россия, Сюжет дня, Украина


Российская армия фактически вышла на окраины Славянско-Краматорской агломерации.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский военный пропагандист, а ныне командир подразделения БПЛА в бригаде «Хартия» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия фактически вышла на окраины Славянско-Краматорской агломерации. Об этом в своем видеоблоге заявил...

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«То, что у нас происходит на фронте, в первую очередь на Донбассе, –
это самый большой вызов, который был у нас во время войны. Ситуация абсолютно нестабильная, абсолютно неконтролируемая, которая нуждается в быстрых решениях.

И это позиция тех боевых командиров, которых есть авторитет в армии и с которыми я разговариваю почти каждый день. Враг очень близко подошел к Славянску.

Как близко? Практически находится на окраине Славянска. Славянско-Краматорская агломерация – это ключ к Донбассу. Это просто естественный оборонительный рубеж, который разделяет Донбасс и Слобожанщину», – сказал Бутусов.

Он отмечает, что на востоке бои идут под селом Николаевка, к востоку от которой находится лесное урочище Сапожок. По словам Бутусова, если русские займут этот находящийся на господствующих высотах лес, то просто заблокируют логистику ВСУ.

«Большая проблема в том, что сейчас скорых решений на этом участке, системных, стабилизирующих оборону, – действительно нет», – признает пропагандист.

Он тревожится, что после освобождения Донбасса русские сконцентрируются на Запорожье, чтобы заявить о выполнении целей СВО.

«Все территории, которые Путин решил включить в состав России, освобождены». И это для России станет базой для того, чтобы принудить Украину к капитуляции, показать ЕС, тем странам, где у власти есть партии, в которых сильные пророссийские настроения, что, смотрите, надо сажать Украину за стол переговоров. «Всё, Путин вышел на границы, пока Украину не уничтожили, давайте заставим Украину подписаться под этим условиями. Фактически Путин выполнил те требования, которые у него записаны в целях СВО», – паникует Бутусов.

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