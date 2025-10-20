«Летел за оружием, но остался даже без ужина»: киевский аналитик о визите Зеленского в США

Анатолий Лапин.  
20.10.2025 10:47
  (Мск) , Киев
Просмотров: 912
 
Дзен, Политика, США, Украина


Просроченный президент Украины Владимир Зеленский остался ни с чем после визита в США, где он рассчитывал получить дальнобойное оружие.

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Просроченный президент Украины Владимир Зеленский остался ни с чем после визита в США, где...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если подытожить, сразу краткое резюме. Летел Владимир Александрович за оружием, за политической поддержкой, а вернулся с ультиматумом, с требованием: «Хватит, возвращайтесь с миром домой к своим семьям». То есть, по сути, Трамп прямо дал понять, что он отказывается от эскалации как элемента давления на Россию и делает ставку на дипломатический вариант, на переговорный трек. Об этом он вполне четко заявил.

Но то, что все пошло не по плану, абсолютно не в том направлении, стало понятно после того, как, я представляю удивление Зеленского, когда он узнал о разговоре Трампа с Путиным. Тем более, что разговор был такой не скоротечный, а два с половиной часа», – заявил Золотарев.

Эксперт отмечает, что Зеленский в итоге остался не только без ракет, но и без ужина с Трампом.

«Учитывая то, что в Белом доме знают толк во вкусной и здоровой пище, Зеленский не отобедал салатом с артишоками, тертым фенхелем и лимонной уксусной заправкой. Ну а на второе – жареная курица с бататом, фрикасе с горошком, рукколой, розмарином, айоли. А десерт – яблоки «Макинтош», шифон с мороженым, и ежевичным соусом», – иронизирует эксперт

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить