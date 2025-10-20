«Летел за оружием, но остался даже без ужина»: киевский аналитик о визите Зеленского в США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Просроченный президент Украины Владимир Зеленский остался ни с чем после визита в США, где он рассчитывал получить дальнобойное оружие.

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если подытожить, сразу краткое резюме. Летел Владимир Александрович за оружием, за политической поддержкой, а вернулся с ультиматумом, с требованием: «Хватит, возвращайтесь с миром домой к своим семьям». То есть, по сути, Трамп прямо дал понять, что он отказывается от эскалации как элемента давления на Россию и делает ставку на дипломатический вариант, на переговорный трек. Об этом он вполне четко заявил. Но то, что все пошло не по плану, абсолютно не в том направлении, стало понятно после того, как, я представляю удивление Зеленского, когда он узнал о разговоре Трампа с Путиным. Тем более, что разговор был такой не скоротечный, а два с половиной часа», – заявил Золотарев.

Эксперт отмечает, что Зеленский в итоге остался не только без ракет, но и без ужина с Трампом.