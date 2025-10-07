Лозунг «либо пушки, либо масло» уже ушёл в прошлое – депутат Госдумы
России нужно забыть о «мягкой посадке» на траекторию якобы управляемого минимального экономического роста, а максимально вкладываться в ВПК и развивать «программу Победы».
Об этом на заседании Госдумы заявил депутат «СР – За Правду» Александр Бабаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если мы сегодня говорим, что преодолели санкции – прекрасно, более того, мы их так преодолели, что стали ещё сильнее. Но мы так быстро всё это прошли, что посчитали – ну, и нормально, мы такие сильные, мы и дальше так будем развиваться…
Но всё, что мы говорим о сегодняшних проблемах – это результат того, что мы не хотим осознать, что это только начало, в том числе, для становления новой России.
Как можно сегодня оправдывать то, что у нас к концу года темпы роста будут близки к нулю? Это плата за инфляцию, которая с 9,6 опустилась до 8%? Мы же должны понимать, что нет другого пути, кроме как развиваться. И лозунг «либо пушки, либо масло» уже ушёл в прошлое. Сегодня понятно, что ВПК является драйвером нашей экономики, значит, туда надо вкладывать ресурсы», – сказал депутат.
«Если посмотреть на динамику 22-24 гг., у нас ВВП вырос со 130 до 200 трлн.рублей. Это говорит о том, что благодаря наполнению денежной массой, развивая реальный сектор экономики, мы получили доходную часть бюджета, связанную с реальным сектором экономики. А сегодня денежная масса сентября на 300 млрд. меньше, чем в августе. А за счёт чего мы будем развивать?
У нас сегодня борьба между ответом на вопрос – нам нужна теория развития или теория мягкой посадки на траекторию сбалансированного роста. Но может, мы задумаемся, что нам нужна программа Победы? А не мягкой посадки.
Недавно и Шохин задался вопросом – может, она не такая мягкая и управляемая? Все цифры вам известны, зачем мы прячемся от них? Бояться нечего, мы преодолеем все проблемы, это было доказано 22-24-м гг. Вопрос, почему мы откладываем переход к программе развития?», – негодовал Бабаков.
