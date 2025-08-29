Лукашенко приятно удивлен Трампом и анонсирует китайцам встречу Путина с Зеленским

Мир между Россией и Украиной будет скоро установлен, хотя «хотелось бы быстрее».

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью Медиакорпорации Китая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Смотрю более оптимистично. И все должны так смотреть. Я достаточно глубоко погружен в эту проблему, поэтому говорю, что все должны верить в мир. Мы как никогда раньше близки к тому, чтобы прекратить этот конфликт и договориться о мире между Россией и Украиной», – сказал Лукашенко.

Он положительно оценил саммит на Аляске, подчеркнув, что Россия выступала там как сторона войны, а США — как посредник, хотя они и поставляют оружие Украине.

«То, что было обсуждено, это конкретика, о которой будут разговаривать президенты Путин и Зеленский — конфликтующие стороны. Удивительно, что несмотря на свой характер, когда он все может сказать, Трамп ничего не сказал. Это удивительно, и это дипломатически очень правильный шаг», – рассуждал Лукашенко.

Он также резко выступил против участия в переговорах стран ЕС, которые, по словам Лукашенко, они сознательно провалили Минские договоренности по Донбассу.

