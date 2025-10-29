МИД Венгрии: Саммит в Будапеште срывают из Брюсселя

Западноевропейские лидеры не хотят мира, поэтому пытаются сорвать проведение мирного саммита Владимира Путина и Дональда Трампа.

Об этом в эфире белорусского ТВ заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

« К сожалению, западноевропейские лидеры не заинтересованы в восстановлении мира в нашем регионе … Президент Трамп — единственная надежда… Как показывает наш исторический опыт, когда американцы и русские поддерживают контакты на высоком уровне, мир, включая центральную Европу, становится гораздо безопаснее», – сказал министр.

Он заверил: «мы готовы провести такой саммит.

«Но европейские лидеры в этом не заинтересованы. Во-первых, потому что переговоры будут в Будапеште, и с политической точки зрения для них это будет очень неприятно. Но, что еще важнее, они против, потому что мирный саммит вселяет надежду на мир, и европейские лидеры также разочарованы тем, что они не сидят за столом переговоров.

Если взглянуть на текущие мировые кризисы безопасности, два самых важных и серьезных из них — украинский и ближневосточный, Европейский Союз не участвует в переговорах по урегулированию ни одного из них. Но это неудивительно, ведь если вы выступаете за войну, вас не приглашают туда, где обсуждается мир. Поэтому Европейскому Союзу следует изменить подход вместо того, чтобы выступать за войну, на позицию за мир», – заявил Сийярто.