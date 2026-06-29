Мясник Сырский рассказал, когда бронетехника и артиллерия получат у него «второе дыхание»
Русские планируют до конца года увеличить количество fpv-дронов с 7 до 33 тысяч.
Об этом в интервью Times News заявил главком ВСУ Александр Сырский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Они продолжают действия значительных масс пехоты, используя тактику тысячи порезов, пытаясь максимально продвинуться в глубину нашей обороны, увеличивая количество fpv-дронов на поле боя.
Сейчас численность у них 6-7 тысяч, но они планируют до конца года довести эту цифру до 33 тысяч. Звучит, конечно, фантастически, но такие планы у них есть», – сказал Сырский.
При этом, по его мнению, нынешнее беспросветное доминирование дронов на поле боя будет не всегда.
«Сейчас мы видим значительный прыжок вперёд в развитии fpv-технологий, fpv-дронов, дронов со сбросами коптерного типа. В то же время проводятся активные работы для поиска средств противодействия этим дронам. И когда этот баланс будет достигнут, то, конечно, роль дронов будет не такой эффективной, как сейчас.
Сейчас мы практически не используем бронетехнику и значительно уменьшилось использование артиллерии. Военнослужащие наши и противника фактически наступают, как в Первую мировую войну.
Для того, чтобы выйти на передний край, пехотинцы иногда вынуждены пройти 10-15 км. Тут встаёт вопрос, каким образом нейтрализовать это преимущество и дать технике второе дыхание.
Ответ один: создание таких комплексов активной защиты, которые сами будут сбивать дроны и дополнят ту систему, которая сейчас существует, когда дроны сбивают дроны – вот тогда обычные виды вооружений, в том числе танки, БМП, артиллерия – все получат второе дыхание и снова начнут использоваться очень интенсивно», – рассуждал главком ВСУ.
Напомним, что с разгромом украинской бронетехники во время контрнаступа 2023 года прекрасно справилась русская артиллерия.
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