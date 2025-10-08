Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия продолжает системно бить транспортной и энергетической инфраструктуре на подконтрольной киевскому режиму территории.

Воздушные силы ВСУ отчитались, что зафиксировали пуск 183 ударных дронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 11 локациях», – сообщают в ВС ВСУ.

Одной из наиболее пострадавших вновь стала Черниговская область, в частности Нежинский район.

«Снова под прицелом Нежинщина и снова попадание в энергетический объект. Более 4,5 тысяч абонентов без электроснабжения», – сообщает облэнерго.

А нежинский мэр Александр Кодола жалуется на коварство русских.

«Сегодня снова враг коварно атаковал наш город. Удары были направлены по объектам жизнеобеспечения и транспортной логистики. Враг применил 12 шахедов для удара по товарному эшелону на перегоне Носовка-Нежин. В результате атаки повреждены колеи железнодорожного полотна сообщения Нежин-Киев. Перевозки в указанном направлении приостановлены», – написал гауляйтер в соцсети.

По его словам, коме того, «разрушена складская инфраструктура Укрзализныци», которая в свою очередь проинформировала об ограничении железнодорожного сообщения на направлении.

При этом Кодола фактически подтвердил, что ВС РФ не наносят умышленные удары по мирным гражданам.

«Это была тяжелая ночь, но хочу подчеркнуть: информации о пострадавших гражданах в настоящее время нет», – добавил мэр Нежина.

Эти повреждения подтвердил и начальник Черниговской областной военной администарции Вячеслав Чаус. Кроме того, он сообщил, что в «в Прилуках ударный дрон атаковал нефтебазу», где начался пожар.

Атакована была и Днепропетровщина. Областной гауляйтер Сергей Лысак признал повреждения в Криворожском (инфраструктура) и Никопольском (предприятие) районах.