Нефтебаза, эшелон, энергетика: российские дроны выносят инфраструктуру бандеровцев

Игорь Шкапа.  
08.10.2025 11:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1169
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Инфраструктура, Россия, Украина, Энергетика


Российская армия продолжает системно бить транспортной и энергетической инфраструктуре  на подконтрольной киевскому режиму территории.

Воздушные силы ВСУ отчитались, что зафиксировали пуск 183 ударных дронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия продолжает системно бить транспортной и энергетической инфраструктуре  на подконтрольной киевскому режиму территории....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 11 локациях», – сообщают в ВС ВСУ.

Одной из наиболее пострадавших вновь стала Черниговская область, в частности Нежинский район.

«Снова под прицелом Нежинщина и снова попадание в энергетический объект. Более 4,5 тысяч абонентов без электроснабжения», – сообщает облэнерго.

А нежинский мэр Александр Кодола жалуется на коварство русских.

«Сегодня снова враг коварно атаковал наш город. Удары были направлены по объектам жизнеобеспечения и транспортной логистики. Враг применил 12 шахедов для удара по товарному эшелону на перегоне Носовка-Нежин. В результате атаки повреждены колеи железнодорожного полотна сообщения Нежин-Киев. Перевозки в указанном направлении приостановлены», – написал гауляйтер в соцсети.

По его словам, коме того, «разрушена складская инфраструктура Укрзализныци», которая в свою очередь проинформировала об ограничении железнодорожного сообщения на направлении.

При этом Кодола фактически подтвердил, что ВС РФ не наносят умышленные удары по мирным гражданам.

«Это была тяжелая ночь, но хочу подчеркнуть: информации о пострадавших гражданах в настоящее время нет», – добавил мэр Нежина.

Эти повреждения подтвердил и начальник Черниговской областной военной администарции Вячеслав Чаус. Кроме того, он сообщил, что в «в Прилуках ударный дрон атаковал нефтебазу», где начался пожар.

Атакована была и Днепропетровщина. Областной гауляйтер Сергей Лысак признал повреждения в Криворожском (инфраструктура) и Никопольском (предприятие) районах.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить