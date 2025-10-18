Ночной удар по бандеровцам: обесточен Чугуев, пылает Запорожье

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия продолжает уничтожение энергетической инфраструктуры на подконтрольной киевскому режиму территории.

Сегодня в результате ударов был обесточен ряд населенных пунктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 12 локациях», – признают Воздушные силы ВСУ.

Всего, по их данным, ВС РФ задействовали 164 дрона.

«Только что мы с вами пережили очередную массированную атаку вражеских беспилотников – враг нанес более 10 ударов. Обесточены почти все микрорайоны. Энергетики готовы начать работы по восстановлению энергоснабжения, но смогут это сделать только после того, как места попаданий обследуют взрывотехники», – написала ночь мэр Чугуева (Харьковская область) Галина Минаева.

А глава Полтавской обладминистрации Владимир Когут признал повреждение складских помещений одного из предприятий.

Гауляйтер оккупированной ВСУ части Запорожской области Иван Федоров написал, что в областном центре поражено трехэтажное здание учебного заведения.

Напомним, что ВСУ регулярно, прикрываясь гражданскими объектами, оборудуют позиции и складируют боеприпасы в учебных заведениях.