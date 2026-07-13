«Никогда не соглашаться на оккупацию!» – Алиев повторил наказ бандеровцам

Елена Острякова.  
13.07.2026 14:05
  (Мск) , Москва
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Азербайджан, Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил украинского террориста Дмитрия Гордона за то, что тот во второй раз посетил IV Шушинский глобальный медиафорум, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он согласился с велеречивыми оценками Гордона о «поражении России» и повторил свое прошлогоднее пожелание Украине «не соглашаться на оккупацию».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил украинского террориста Дмитрия Гордона за то, что тот во...

«Я думаю, что ни украинский народ, ни власть Украины не нуждались в моем совете, но я бы его сегодня повторил. Никогда не соглашаться на оккупацию. Это то, что Украина делает, хотя были непростые моменты в течение этого года. Мы слышали о давлении определенных кругов на вариант прекращения боевых действий с по существу закреплением оккупации. Но ни народ Украины, ни его руководство на это не пошли», – сказал Алиев.

Он кокетливо отказался давать совет России, которая, по оценке Гордона, «находится в безвыходной ситуации», но согласился с идеей украинского узурпатора Владимира Зеленского остановиться на линии соприкосновения, «если это еще актуально».

«Что касается советов противоположной стороне. Если он меня спросят, я, конечно же, посоветую. Но, думаю, не совсем корректно было бы в рамках вашего вопроса эти советы давать. Что касается моей оценки ситуации и перспектив продолжения военных действий, то она не сильно отличается от вашей. Давно должно было прийти понимание того, что эта война должна была быть остановлена, причем, немедленно», – сказал Алиев.

Он пообещал Украине всяческую поддержку не только со стороны государства, но и со стороны бизнеса и простых граждан.

Накануне МИД Азербайджана потребовал от армии России прекратить удары по заправкам связанной с семьей Алиева фирмы Socar на Украине.

 

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English version :: Читать на английском «Никогда не соглашаться на оккупацию!» – Алиев повторил наказ бандеровцам

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