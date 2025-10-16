Новый гауляйтер Одессы: нацистская ряха – «с органчиком вместо мозга»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Итак, в Одессе выгуляли слона. То есть явили общественности нового гауляйтера — Сергея Лысака, назначенного указом Зе-клоуна главой Одесской городской военной администрации, созданной вместо отмененного «пророссийского» Труханова.

Ну что сказать… типичный салтыково-щедринский Дементий Брудастый с органчиком вместо мозга и двумя командами. В случае Лысака — это «безопасность» и «наши защитники», а что там на самом деле думает «органчик», сказать сложно, да и не так много на планете Земля приматологов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Официальная биография очередного свежеиспеченного «одэсьця» скудна так же, как и его словарный запас. Но есть нюанс! До отправки Лысака в Одессу «в интернетах» значилось, что он родился в Ужгороде, а он заявил… что в Одессе.

Далее — что учился в школе, занимался боксом… и провал. А потом сразу — «с 2014 по 2017 году — участник АТО». Вы же понимаете, что в то время насильно уничтожать Донбасс никого не принуждали, так что все с нью-градоначальником ясно. И неспроста этот каратель награжден орденом «За мужество» III степени, «Крестом доблести» и имеет звание аж бригадного генерала.

В 22-м Лысак был назначен главой СБУ в Днепропетровской области, а через год — туда же, но гауляйтером.

На пресс-конференции в Одессе Лысак заявил, что создаст Совет обороны города и перечислил приоритеты:

«Безопасность, социальная составляющая для наших защитников, медицина и образование, подготовка к зиме».

Также упомянул состояние бомбоубежищ (вот тут чувак прозреет — ведь это просто подвалы).

Высказался Лысак и о судьбе т. н. муниципальной стражи, личной карманной армии Труханова:

«Попрошу частные охранные компании покинуть помещения военной администрации».

Об остальном разрушительном, насущном — ему даже не дали сказать, ведь нацисты тут же сунули Лысаку под нос требование снести памятник Пушкину. На что солдафон ответил:

«Раз глава ОВА Олег Кипер принял такое решение, значит оно правильное, но есть более насущные проблемы».

По сути, больше ничего, только скачущий рядом Кипер пожаловался, что Труханов вывез из мэрского кабинета диван и ковры.

А сам Труханов гулял в это время с собакой в центре города без очевидной охраны. И специально сфотографировался на фоне звезды стелы «Крылья Победы», которую не снес и до которой не добрался Ганул (неделей раньше было слабо?).

Накануне он заявил, что история с его отстранением со стороны Зеленского:

«Это такой моральный расстрел — взяли и расстреляли, понимаете?».

Понимаем. Только ты почему нас не понял 2 мая, 2014 года?..