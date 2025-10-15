Одесса, аминь. Вместо иуды над городом поставлен палач

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Лишь к вечеру вторника пиночетик Зеленский поставил точку в домыслах о судьбе одесского мэра Геннадия Труханова. Поблагодарив СБУ «за работу по противодействию российским агентурным сетям», он таки подписал указ о лишении Труханова украинского гражданства, что по т. н. украинским законам подразумевает автоматическую отставку с поста мэра.

Поговаривают, цидулку он украсил фразой «с целью усиления борьбы с коллаборантами».

«Одесса заслуживает более сильную защиту и поддержку… В ней слишком много вопросов безопасности, которые слишком долго оставались без должных ответов», — заявил кровавый клоун и окончательно подтвердил, что вместо мэрии с Трухановым – в Одессе будет создана городская военная администрация, то есть второе после областного кубла гестапо.

Пропал город.

Итого «патриотический» флешмоб «Снесем Труханова», длящийся, по сути, 11 лет, подошел к логическому завершению (что, Геша, помогли тебе твои нацики?), из легкого бриза перейдя под конец в цунами.

Заявлению Зеленского предшествовала следующая череда важных событий (кратко).

1. За сутки состряпанная на ходу петиция «О прекращении украинского гражданства Труханова» набрала рекордные цифры — почти тридцать тысяч подписей! И это притом, что в самой Одессе, обращаясь в мэрию, нацисты и ста голосов не набирали — у них нет одесской прописки. А на сайте Зеленского судьбу русского города-миллионника решили западэнские оккупанты и боты.

Автор петиции — ВСУшник Мирослав Откович, прославившийся благодаря конфликту с Трухановым: он требовал снести памятник Пушкину, а Труханов послал его в окопы.

2. СБУ «внезапно» выступает с официальной информацией — Труханов гражданин РФ:

«Согласно имеющимся данным, 15 декабря 2015 года, уже после начала агрессии против Украины и временной оккупации Крыма, а также части Донецкой и Луганской областей, Труханов получил заграничный паспорт страны-оккупанта. Он выдан сроком на 10 лет и в настоящее время является действующим документом».

СБУ выкладывает и «вещдоки» — копии паспортины. И у одесситов волосы встают дыбом — на документе совсем не Труханов, тем более история с «русским паспортом мэра» началась не в 15-м, а в 13-м году, и тогда его оппоненты тоже показывали какие-то «доказательства»… только другие. Что за на..?

3. Ссылаясь «на источники в государственной власти» СМИ сообщают, возглавлять гестапо в Одессе будет экс-начальник УСБУ Днепропетровщины и нынешний глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак (недолго осталось «недожженной одесской вате»).

4. Депутат-проститутка Гончаренко, извечный противник Труханова, неожиданно принимает его сторону и посылает придворных журналистов опрашивать одесситов на улицах. Обычно в их опросах респонденты чуть ли не «Хайль!» кричат и гутарят на мове, а тут вдруг дружно повторяют «Мы за Гешу!» и «Руки прочь от Одессы!» (все скопом), Гончаренко же заявляет: «Это сигнал Зеленского всем — кого хочу, того вые…у и высушу».

Видать, надеется, что Гешу посадят, а он возглавит его электорат (сомнительная затея).

Сам же Труханов бродит как говном политый, жалко отшучиваясь — «может, я кому-то не нравлюсь, потому что лысый», и заверяет, что будет подавать на Зеленского в Европейский суд. Также, словно проигнорировав высеры президента, он заявил, что уйдет с поста мэра только после решения горсовета.

А на момент написания этого материала под одесской мэрией беснуется генетический мусор (ТЦК почему-то нет), скандируя «Труханов черт!» и «Украинскому городу украинскую власть».

Малолетние звиздюки и дебилы пьют шампанское, плюют в памятник Пушкину, предвкушая его скорое падение, и требуют скорейшего введения в Одессе военной администрации. Хотелось бы, конечно, чтобы первыми оно уничтожило именно их. Жаль только, что всех остальных эта по ошибке родившаяся нечисть с собой потянет…

Одесса, аминь!