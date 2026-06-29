Нужно было выкинуть укро-посла из Белоруссии, а не высказывать «фи» – Кедми

Анатолий Лапин.  
29.06.2026 19:56
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Дипломатия, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Ответ Белоруссии на угрозы со стороны украинского диктатора Владимира Зеленского должен был быть более жестким. Как минимум, необходимо было дать послу со свитой 24 часа на сборы и бегство из страны.

Об этом в эфире видеоблога «Взгляд IS Болгарии» заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ответ Белоруссии на угрозы со стороны украинского диктатора Владимира Зеленского должен был быть более...

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«Если Лукашенко ограничился только вызовом украинского посла. И выражение ему своего «фи», – пожалуйста, это его дело. Самое правильное было дать ему 24 часа на сборы. И вместе со своим посольством убраться с территории Белоруссии и никогда больше туда не приходить

Страна, которая борется, которая заботится о своей безопасности, не только за это начинает войну, она её и кончает не в Организации Объединённых Наций, не своими выступлениями тех или иных руководителей, не обличением, а разрешением гуманным населению этой страны провести похороны своего руководства.

Без флагов, спущенных, –  под российскими или под белорусскими флагами. Ну, посмотрим, как это будет. Пока Украина и её хозяева уверены, что им за это ничего серьёзного не будет, они будут наглеть», – предупредил Кедми.

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