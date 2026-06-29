Нужно было выкинуть укро-посла из Белоруссии, а не высказывать «фи» – Кедми

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Ответ Белоруссии на угрозы со стороны украинского диктатора Владимира Зеленского должен был быть более жестким. Как минимум, необходимо было дать послу со свитой 24 часа на сборы и бегство из страны.

Об этом в эфире видеоблога «Взгляд IS Болгарии» заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Лукашенко ограничился только вызовом украинского посла. И выражение ему своего «фи», – пожалуйста, это его дело. Самое правильное было дать ему 24 часа на сборы. И вместе со своим посольством убраться с территории Белоруссии и никогда больше туда не приходить… Страна, которая борется, которая заботится о своей безопасности, не только за это начинает войну, она её и кончает не в Организации Объединённых Наций, не своими выступлениями тех или иных руководителей, не обличением, а разрешением гуманным населению этой страны провести похороны своего руководства. Без флагов, спущенных, – под российскими или под белорусскими флагами. Ну, посмотрим, как это будет. Пока Украина и её хозяева уверены, что им за это ничего серьёзного не будет, они будут наглеть», – предупредил Кедми.

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