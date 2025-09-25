Офицер ВСУ: Мы всегда только ищем, кому продаться
С первых дней своей независимости Украина была чьим-то сателлитом.
Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил списанный из ВСУ командир подразделения снайперов Константин «Дед» Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«С 1991 года мы всегда были чьими-то сателлитами. У нас не было никогда реальной независимости. Мы никогда не стремились к независимости. Мы соглашались на подачки под огромные проценты, под сдачу своих производств больших, на кредиты МВФ, которые на нас висели.
Мы были готовы и принимали внешнее управление различных стран, которые заходили в кабмины, наблюдательные советы и так далее. На каком-то этапе мы были под «Рашкой», – рассуждал бывший ВСУшник.
Он считает, что само общество ничего не делало для того, чтобы сделать Украину процветающей.
«Когда мы реально голосовали на выборах за сильную, независимую Украину? Или мы всегда голосовали за прозападных, пророссийских, проамериканских, пробритишей, пронемецких, профранцузских и так далее. И мы всегда выбирали, под кого мы ляжем с успехом. И, естественно, такая политика всех тех, кого мы выбирали, то есть двойная ответственность – привела в итоге к тому, что мы имеем в данный момент, – заключил укро-боевик.
