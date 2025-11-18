Офицер ВСУ: Зеленский в отношениях с Путиным – ведет себя как «шпана под забором»
Владимир Зеленский избрал губительную для страны тактику оголтелых нападок на российского лидера Владимира Путина.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с украинским журналистом Николаем Фельдманом заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, списанный из армии офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»).
«Зеленский – это личный раздражитель [Путина]. И он прямо упивается этой задачей, за что, считаю, интеллигентно скажу, он не прав, поступает недальновидно с точки зрения главы государств», – сказал Бекренев.
Он считает, что Зеленский ведет себя как «шпаны под забором».
«Ну так пусть и идёт туда и будет под забором или где-то в парадном, а сюда даст порядочных дипломатичных людей», – говорит укро-офицер.
Он напомнил скандал с украинским послом в Лондоне после того, как тогдашний британский министр обороны упрекнул Украину в недостаточной благодарности союзникам, а Зеленский в ответ язвительно заявил, что украинцы готовы благодарить Уоллеса лично, едва проснувшись утром.
«Я не думаю, что этот сарказм является здоровым сарказмом. Мы не должны показывать русским, что между нами что-то есть. Они должны знать, что мы работаем вместе», – попытался сгладить ситуацию Пристайко, который после этого вскоре был уволен.
Бекренев критикует Зеленского за решение по послу.
«Поведение Зеленского, мягко говоря, неадекватное – и демонстрирует, что заканчивать войну он не хочет по каким-то, я сильно подозреваю, экономическим причинам. Вот как раз одна [масштабная коррупция его ближайших друзей и соратников] из них вскрылась неделю назад. И поверьте, там ещё много таких причин», – резюмировал Бекренев.
