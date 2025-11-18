Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Зеленский избрал губительную для страны тактику оголтелых нападок на российского лидера Владимира Путина.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с украинским журналистом Николаем Фельдманом заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, списанный из армии офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Зеленский – это личный раздражитель [Путина]. И он прямо упивается этой задачей, за что, считаю, интеллигентно скажу, он не прав, поступает недальновидно с точки зрения главы государств», – сказал Бекренев.

Он считает, что Зеленский ведет себя как «шпаны под забором».

«Ну так пусть и идёт туда и будет под забором или где-то в парадном, а сюда даст порядочных дипломатичных людей», – говорит укро-офицер.

Он напомнил скандал с украинским послом в Лондоне после того, как тогдашний британский министр обороны упрекнул Украину в недостаточной благодарности союзникам, а Зеленский в ответ язвительно заявил, что украинцы готовы благодарить Уоллеса лично, едва проснувшись утром.

«Я не думаю, что этот сарказм является здоровым сарказмом. Мы не должны показывать русским, что между нами что-то есть. Они должны знать, что мы работаем вместе», – попытался сгладить ситуацию Пристайко, который после этого вскоре был уволен.

Бекренев критикует Зеленского за решение по послу.