«Он по ту линию фронта или по эту?» – Украинцы уже не понимают, где настоящий враг

Владимир Зеленский, став президентом Украины, пытался подражать Владимиру Путину, но в итоге превратился в абсолютного диктатора.

Об этом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Мистерии политики» заявил покинувший Украину политолог Константин Бондаренко.

«Зеленский очень во многих моментах пытался копировать раннего Путина – то, как он расправлялся с олигархами. Зеленский пытался косплеить Путина. Вот во многом», – сказал Бондаренко.

Впрочем, в итоге, продолжает эксперт, Зеленский создал «абсолютную диктатуру внутри Украины».

«Конституция не действует, законы не действуют или читаются так, как выгодны Зеленскому. Конституционный суд на сегодняшний день не действует. Нет председателя Конституционного суда, к которому можно было бы апеллировать в плане нарушения конституции, внесудебные расправы. Я, например, один из тех, против кого введены санкции. Хотя закон о санкциях запрещает вводить санкции против граждан Украины», – обратил внимание политолог.

По его словам, в этих условиях народ задается вопросом: кто же настоящий враг.