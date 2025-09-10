Освобождение Купянска. Гарнизону ВСУ некем сдерживать русских
Российский спецназ зашел в Купянск, переодевшись в гражданских, у гарнизона ВСУ нет сил на сплошную линию обороны.
Об этом в эфире видеоблога «NemyriaLive» заявил украинский военный эксперт Константин Машовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«…Они сумели инфильтровать на территорию города несколько малых пехотных… В основном, это с применением подразделений специальных назначений действуют, переодеваются в гражданскую одежду, дабы замаскироваться.
В связи с тем, что у ВСУ не хватает боеспособной пехоты, полностью заблокировать, создать сплошную линию обороны ВСУ не могут. Поэтому они через промежутки между позициями проникают», – жалуется укро-эксперт.
Он объяснил, что ВСУ оказались в таком положении из-за активности российской первой танковой армии, которая отвлекает на себя украинские резервы.
«Пытаются активными действиями сковать в этой полосе резервы и дополнительные силы и средства ВСУ», – сказал Машовец.
