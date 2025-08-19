«Партия предательства» начала обработку России после саммита в Вашингтоне

Анатолий Лапин.  
19.08.2025 09:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 3324
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Еще одно доказательство игнорирования требований России о демилитаризации Украины – заявление Владимира Зеленского после переговоров в Вашингтоне о том, что Европа должна выделить 90 млрд долларов на закупку оружия для ВСУ в ближайшие годы.

«После окончания войны нельзя потерять свою армию. Нельзя, чтобы армия была уменьшена в разы из-за того, что у вас нет финансирования… Нам нужны дополнительные финансы. Я собираюсь все эти деньги найти… На какой-то срок, достаточно долгий, чтобы это была часть гарантий безопасности… Пакет американского оружия, которого нет у нас. Туда входят прежде всего самолеты, системы ПВО и тому подобное. Есть пакет с нашими предложениями на 90 миллиардов долларов», – заявил Зеленский.

Политолог Сергей Старовойтов прогнозирует:

«Украину накачают американским оружием на европейские деньги так, что это будет самая милитаризированная страна мира. А зная нравы местных баронов, Украина на ближайшие десятилетия закрепит за собой статус главного торговца краденым оружием».

Политолог Марат Баширов призывает внимательно следить за оценками саммита в США – сейчас сторонники замирения с Бандерштадом будут убеждать, будто встреча у Дональда Трампа несет благо России.

«Медиа партии предательства работает профессионально – это надо признать и уже пошла отработка этого нарратива в Сети: вчера всё было хорошо, Зе загнан в угол, Трамп всех победил, Россия может не волноваться».

Депутат Госдумы Алексей Журавлев напоминает:

«Можно сколько угодно сваливать вину на администрацию Байдена, но массово поставлять Киеву оружие Вашингтон начал как раз в первый срок Трампа. Сейчас он изо всех сил дистанцируется от конфликта, стараясь ответственность переложить на предшественника и европейские страны, но США по-прежнему крупнейший выгодоприобретатель».

Политолог Александр Дугин разъясняет:

«ЕС и Зеленский явно приняли решение не продолжать прямую психологическую конфронтацию с Трампом, не раздражать его, формально соглашаться с ним и безбожно льстить… Киеву надо лишь как-то остановить наше наступление, перезагрузиться и обеспечить прямое вовлечение в конфликт европейских армий. Что будет сделано тут же, как только война хоть на мгновение затормозится».

