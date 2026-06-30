Планы террористов: Доведем Крым до окружения, разрушим ТЭС и мост

Анатолий Лапин.  
30.06.2026 11:29
  (Мск) , Москва
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ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Россия, Терроризм, Украина


Кокаинист Зеленский, похоже, получил обещание стран НАТО поставить Украине ракеты, необходимые для разрушения Крымского моста и электростанций, построенных Россией после 2014 года. Цель блокады полуострова – заставить русских поднять руки и сдаться.

Об этом в эфире видеоблога «Апостроф» заявил скрывающийся в Киеве главарь запрещённого экстремистского меджлиса террорист Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кокаинист Зеленский, похоже, получил обещание стран НАТО поставить Украине ракеты, необходимые для разрушения Крымского...

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«Президент был очень искренним, я еще удивился, что он почти сказал, что ему там обещали. Это наталкивает меня на мысль о том, что, скорее всего, речь идет о Керченском мосте. Чтобы его снести или очень существенно повредить, нужны дальнобойные, очень мощные ракеты. Мне кажется, речь шла о поставках этих ракет. Я думаю, что наши партнеры по крайней мере пообещали нам эти ракеты. И выходит то, что у военного руководства есть план, чтобы эту ситуацию, которую я бы назвал полуокружением, довести до полного окружения», – заявил Чубаров.

Далее, по его словам, ВСУ будут бить по крымской энергетике:

«И втрое – это у них электроэнергия. Есть две мощные тепловые электростанции, где используется природный газ. Это Таврическая ТЭЦ возле Симферополя и Балаклавская ТЭЦ возле Севастополя. Мы отмечаем сейчас, что наши силы прощупывают к ним подходы. Мне кажется, что поставлена задача от них избавиться. Если не будет доступа топлива в Крым и не будет генерации собственной электроэнергии, пусть поднимают руки».

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