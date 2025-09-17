«Пока меня здесь кошмарят – война будет длиться!» – иноагента Чичваркина обидели поляки

Санкционная европейская политика вымещает злость на беглых релокантах, допуская при этом торговлю с Россией энергоресурсами.

Об этом в интервью «GordonUa» заявил объявленный РФ в розыск беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мой родной отец в Варшаве приземлиться не может. Меня с 16-ю польскими штампами группа из трёх таможенников два с половиной часа – думали, как меня не пустить в Польшу на выступление. С 16-ю штампами! Любая поездка в Украину – это 4 польских штампа: въехал-выехал, въехал-выехал.

И вот, у них два документа с 16-ю штампами, я – refugee [беженец], диссидент, и по их польским законам имею право посещать. У меня вид на жительство в европейской стране, у меня шенгенская виза. И несмотря на это, два с половиной часа – как меня не впустить! Говорит, я не понимаю, как вы раньше въезжали», – жаловался Чичваркин.