«Пока меня здесь кошмарят – война будет длиться!» – иноагента Чичваркина обидели поляки
Санкционная европейская политика вымещает злость на беглых релокантах, допуская при этом торговлю с Россией энергоресурсами.
Об этом в интервью «GordonUa» заявил объявленный РФ в розыск беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мой родной отец в Варшаве приземлиться не может. Меня с 16-ю польскими штампами группа из трёх таможенников два с половиной часа – думали, как меня не пустить в Польшу на выступление. С 16-ю штампами! Любая поездка в Украину – это 4 польских штампа: въехал-выехал, въехал-выехал.
И вот, у них два документа с 16-ю штампами, я – refugee [беженец], диссидент, и по их польским законам имею право посещать. У меня вид на жительство в европейской стране, у меня шенгенская виза. И несмотря на это, два с половиной часа – как меня не впустить! Говорит, я не понимаю, как вы раньше въезжали», – жаловался Чичваркин.
«И в этот момент, сколько нефти по нефтепроводу «Дружба» проехало за эти два с половиной часа? Российской нефти, оплаченной западными еврами. Вот. Это мир, в котором я живу, называется мечтой. Пока так – война будет длиться», – сокрушался иноагент.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: