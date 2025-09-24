Поляки готовы вернуть всю Галичину, «но без фауны»

Проходящая на территории Украины война поможет полякам вернуть Галицию, предварительно лишив её бандеровского населения.

Об этом на канале эстонского кинодокументалиста Олега Беседина заявил покинувший Украину политолог, военный блогер Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ненавидящие бандеровцев поляки, ко всему прочему, претендуют на Восточные кресы – Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую область, и Волынь они с удовольствием возьмут.

Когда-то я разговаривал с поляками, и обсуждал с ними. Как они относятся к возвращению своей земли. Они говорят: «С удовольствием, но без фауны», – вспомнил Онуфриенко.

«Сейчас их полностью устраивает происходящее. Население Украины резко сокращается. Или не бандеровцев, но какая им разница – чем меньше, тем лучше. Убивайте до последнего украинца», – добавил он.

