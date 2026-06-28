Нет никаких предпосылок скорого окончания СВО, и дипломатический просак, в который попали поборники «духа Анкориджа» – ярчайшее тому свидетельство.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор, а ныне доброволец бригады «Невский» ДК Минобороны РФ Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня перед глазами не сформированы признаки скорого окончания СВО. Может, это предположение уже тёртого репортёра, мы же многое чувствуем шкурой, набирая какие-то данные в свой мозг… Я не вижу пока вариантов окончания войны. Вверху надеялись на «Анкоридж», но сейчас американцы сами говорят – а что, мы не договаривались.

Как классно Лавров объяснил, как всё происходило в Анкоридже: нам поступили предложения, мы их рассмотрели, встретились, на встрече согласились с этими предложениями – это соглашения или нет? И получается, что опять нами крутят», – констатировал военкор.