«Пора брать заложников, чтобы американцы больше не нарушали договорённостей» – военкор Сладков
Нет никаких предпосылок скорого окончания СВО, и дипломатический просак, в который попали поборники «духа Анкориджа» – ярчайшее тому свидетельство.
Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор, а ныне доброволец бригады «Невский» ДК Минобороны РФ Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У меня перед глазами не сформированы признаки скорого окончания СВО. Может, это предположение уже тёртого репортёра, мы же многое чувствуем шкурой, набирая какие-то данные в свой мозг… Я не вижу пока вариантов окончания войны. Вверху надеялись на «Анкоридж», но сейчас американцы сами говорят – а что, мы не договаривались.
Как классно Лавров объяснил, как всё происходило в Анкоридже: нам поступили предложения, мы их рассмотрели, встретились, на встрече согласились с этими предложениями – это соглашения или нет? И получается, что опять нами крутят», – констатировал военкор.
«Я думаю, что пора брать аманатов. Аманаты – это заложники. Два мужчины или два политика спорят, договариваются на какую-то важную тему, и тот, который подозревается в возможности вильнуть задницей, он даёт аманатов. То есть самых близких ему детей отдаёт вчерашнему врагу, которому он дал слово, и если он это слово нарушает – этого аманата убивают», – предложил Сладков.
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