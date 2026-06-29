Московский регион во всю готовится к интенсификации обстрелов и расширении применяемых Киевом сил и средств.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Урон логистике есть от мидлстрайков на прифронтовой зоне, сейчас он намного меньше, чем когда я приехал в Донецк три недели назад. Угроза была серьёзнее, чем сейчас. Хотя, по-прежнему «Хорнеты» появляются на трассе Донецк-Мариуполь, Мариуполь-Мелитополь, но значительно меньше, их больше сбивают.

И, конечно, Москва готовится к будущему, потому что, совершенно очевидно, что после топливной инфраструктуры будут бить по газовой, совершенно очевидно, что осенью будут бить по теплоэлектроцентралям, чтобы перед зимой устроить нам «весёлую жизнь».

Совершенно понятно, что будут долетать до нас их ракеты «Фламинго», у них появится рано или поздно баллистика, не в промышленных масштабах, потому что для этого нужно своё высокотехнологичное производство двигателей, которые Украина не производит.

Сколько Запад поставит двигателей, столько они будут их посылать. К этому тоже Московский регион во всю готовится», – сказал Коц.