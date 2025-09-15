Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинский конфликт будет длиться так же долго, как конфликт на Ближнем Востоке.

Об этом беглый телеведущий-иноагент Евгений Киселев заявил в интервью киевскому пропагандисту-экстремисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я опасаюсь того, что российско-украинский конфликт превратится в конфликт, подобный ближневосточному. Это будет конфликт двух цивилизаций, двух систем ценностей. Он будет протекать в разных формах: иногда вялотекущих, с какими-то перерывами, с прекращением активных боевых действий на фронте и в тылу, с передышками в информационной войне, может быть, даже с иллюзиями временных примирений, – тянуться и тянуться», – сказал Киселев.

Он пояснил, что речь идет не конфликте Украины с Россией, а о конфликте коллективного Запада с остальным миром.