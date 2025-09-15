Предатель-иноагент Киселев пообещал Украине вечную войну

Елена Острякова.  
15.09.2025 15:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 410
 
Война, Дзен, Либералы, Украина


Украинский конфликт будет длиться так же долго, как конфликт на Ближнем Востоке.

Об этом беглый телеведущий-иноагент Евгений Киселев заявил в интервью киевскому пропагандисту-экстремисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я опасаюсь того, что российско-украинский конфликт превратится в конфликт, подобный ближневосточному. Это будет конфликт двух цивилизаций, двух систем ценностей. Он будет протекать в разных формах: иногда вялотекущих, с какими-то перерывами, с прекращением активных боевых действий на фронте и в тылу, с передышками в информационной войне, может быть, даже с иллюзиями временных примирений, – тянуться и тянуться»,  – сказал Киселев.

Он пояснил,  что речь идет не конфликте Украины с Россией, а о конфликте коллективного Запада с остальным миром.

«Конфликт даже не российско-украинский, а конфликт двух цивилизаций, двух систем ценностей: коллективного Запада и коллективного Востока или Севера и Юга. Передовой рубеж этого конфликта опять проходит по территории Украины»,  – сказал Киселев.

