Проект независимой Украины уничтожен самими украинцами – философ Дацюк
Украина добровольно согласилась на внешнее управление, отказавшись от своего суверенитета.
Об этом в беседе с объявленным РФ в розыск киевским политологом Юрием Романенко заявил киевский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Проект независимой Украины разрушен самими украинцами. Мы разрушили декларацию независимости в ее принципах обязательности – нейтральности и внеблоковости – введя в конституцию внешнее управление НАТО, ЕС и тем самым убив независимость компрадорской ориентацией.
До сих пор компрадоры выступают за вечную войну, уничтожение украинцев, чтобы дать Европе шанс вооружаться, а США поддержать гегемонию и заработать», – сказал укро-философ.
Он подчеркнул, что это его позиция, которую он прямо заявляет.
Дацюк дал нелестную оценку призывам объединения на базе украинской нации, назвав это «архаической, этнической, однообразной, принудительной, авторитарной» попыткой, не имеющей глубоких перспектив.
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