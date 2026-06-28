Украина добровольно согласилась на внешнее управление, отказавшись от своего суверенитета.

Об этом в беседе с объявленным РФ в розыск киевским политологом Юрием Романенко заявил киевский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проект независимой Украины разрушен самими украинцами. Мы разрушили декларацию независимости в ее принципах обязательности – нейтральности и внеблоковости – введя в конституцию внешнее управление НАТО, ЕС и тем самым убив независимость компрадорской ориентацией.

До сих пор компрадоры выступают за вечную войну, уничтожение украинцев, чтобы дать Европе шанс вооружаться, а США поддержать гегемонию и заработать», – сказал укро-философ.