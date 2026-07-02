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Федеральная прокуратура Германии считает, что планы терактов на трубопроводах «Северный поток» были разработаны от имени государственных органов Украины. Киев действовал под предлогом, чтобы «Россия не могла использовать полученные доходы для финансирования войны на Украине», сообщил немецкий телеканал NTV.

Это следует из деталей обвинительного заключения против бывшего украинского офицера Сергея Кузнецова.

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«Украинец Сергей К. был пойман в отпуске в Италии в августе 2025 года, а затем экстрадирован в Германию. Он находится под стражей, обвинения против него стали известны в среду вечером… К. и другие военнослужащие якобы разработали план по разрушению газопроводов. Была сформирована группа из нескольких профессиональных водолазов, шкипера и эксперта по взрывчатым веществам, которую возглавил К. 4 сентября 2022 года К., согласно заявлениям, въехал в Германию через Польшу по поддельному украинскому паспорту. После этого он вместе с другими членами группы поднялся на борт океанской парусной яхты, по его словам. Ранее он был арендован через посредников у немецкой компании в Ростоке с помощью поддельных документов, удостоверяющих личность. Сообщается, что на этом судне группа перевозила большие партии взрывчатых веществ большой мощности военного назначения в международных водах недалеко от датского острова Борнхольм. Там, на дне моря, они прикрепили к газопроводам взрывные устройства с часовыми детонаторами. Они взорвались 26 сентября 2022 года, в результате чего двум трубопроводам был нанесен серьезный ущерб. Обвинение К. и возможное судебное разбирательство в настоящее время рассматривает Высший земельный суд Гамбурга», – сообщает телекомпания.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель недавно заявляла о необходимости потребовать от Киева компенсации за теракты на «Северном потоке».

Впрочем, живущий в Германии политолог Александр Сосновский ранее озвучивал версию о том, что обвинение украинцев – лишь прикрытие для США, чей десантный военный корабль с водолазным оборудованием курсировал рядом с районом взрыва накануне и после ЧП.

После разрыва отношений Европы с Россией американцы заняли освободившийся рынок, начав поставки сжиженного газа в Германию. Сейчас немцы на 96% зависят от покупки СПГ из США. Это более дорогое по сравнению с российским топливо, что привело к кризису в немецком автопроме и на химических производствах.