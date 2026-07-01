«Если мы хотим выжить, то должны начать переговоры с Россией» – немецкий бизнесмен

Максим Столяров.  
01.07.2026 13:28
  (Мск) , Москва
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Германия, Дзен, Россия, Санкции, Экономика, Энергетика


Антироссийские санкции, в особенности запрет на покупку энергоресурсов, убивают немецкую промышленность.

Об этом на дискуссионном форуме в Бундестаге заявил немецкий предприниматель Александр фон Бисмарк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Антироссийские санкции, в особенности запрет на покупку энергоресурсов, убивают немецкую промышленность. Об этом на дискуссионном...

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«Я специально ездил в Россию, брал интервью у Захаровой, Дугина, Караганова. Но в Европарламенте планируется прекратить говорить о дипломатии и переговорах. Нет ни одной резолюции Европарламента, где бы звучало это слово.

Если мы хотим выжить, то мы, немцы, по крайней мере, должны начать разговаривать с Россией. Дело не в том, что нужно вести переговоры, и не в том, кто виноват», – сказал Бисмарк.

«Мы должны положить конец санкциям, хотя они уже продлены на год. Если они будут продолжаться, никто больше не сможет оплачивать расходы на электроэнергию.

Даже частные домохозяйства не смогут. Но я из Саксонии-Анхальт, а там химическая промышленность – номер один. И ей нужна дешёвая электроэнергия. И мы получаем её из России.

Мы сейчас на 96% зависим от американского СПГ. Если они скажут – извините, нам это нужно самим – то мы встанем».

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English version :: Читать на английском «Если мы хотим выжить, то должны начать переговоры с Россией» – немецкий бизнесмен

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