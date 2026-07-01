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Антироссийские санкции, в особенности запрет на покупку энергоресурсов, убивают немецкую промышленность.

Об этом на дискуссионном форуме в Бундестаге заявил немецкий предприниматель Александр фон Бисмарк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я специально ездил в Россию, брал интервью у Захаровой, Дугина, Караганова. Но в Европарламенте планируется прекратить говорить о дипломатии и переговорах. Нет ни одной резолюции Европарламента, где бы звучало это слово. Если мы хотим выжить, то мы, немцы, по крайней мере, должны начать разговаривать с Россией. Дело не в том, что нужно вести переговоры, и не в том, кто виноват», – сказал Бисмарк.