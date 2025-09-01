«Путин посмеивается над потугами Запада» – экс-маршал Британии

Максим Столяров.  
01.09.2025 22:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 269
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


Несмотря на попытки запада изолировать Россию, у неё всё равно друзей и партнёров остаётся больше, чем врагов.

Об этом в эфире «Times radio» заявил вице-маршал королевских ВВС Британии в отставке, военный аналитик Шон Белл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на попытки запада изолировать Россию, у неё всё равно друзей и партнёров остаётся...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Запад постепенно перешёл от оказания военной помощи Украине к написанию жестких писем и вызову послов. И я могу представить, как Путин посмеивается. Единственное, что мы сделали – это ужесточили санкции, но Путин научился их очень эффективно обходить.

Вместо того, чтобы оставить Россию изгоем, Путин просто создал свою маленькую вотчину. У него есть своё сообщество, и Шанхайская конференция – лишь один из примеров этого», – рассуждал Белл.

Он пожаловался, что всё больше стран игнорируют пожелания Коллективного Запада, но дружат с Россией.

«И даже сейчас Индия, несмотря на санкции и давление, покупает у России гораздо больше нефти, чем хотелось бы Западу. И всё это – часть продуманного плана президента Путина, чтобы выжить под санкциями и создать альтернативное западному сообщество. И мы видим, что это работает», – подытожил маршал.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора