«Путин посмеивается над потугами Запада» – экс-маршал Британии
Несмотря на попытки запада изолировать Россию, у неё всё равно друзей и партнёров остаётся больше, чем врагов.
Об этом в эфире «Times radio» заявил вице-маршал королевских ВВС Британии в отставке, военный аналитик Шон Белл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Запад постепенно перешёл от оказания военной помощи Украине к написанию жестких писем и вызову послов. И я могу представить, как Путин посмеивается. Единственное, что мы сделали – это ужесточили санкции, но Путин научился их очень эффективно обходить.
Вместо того, чтобы оставить Россию изгоем, Путин просто создал свою маленькую вотчину. У него есть своё сообщество, и Шанхайская конференция – лишь один из примеров этого», – рассуждал Белл.
Он пожаловался, что всё больше стран игнорируют пожелания Коллективного Запада, но дружат с Россией.
«И даже сейчас Индия, несмотря на санкции и давление, покупает у России гораздо больше нефти, чем хотелось бы Западу. И всё это – часть продуманного плана президента Путина, чтобы выжить под санкциями и создать альтернативное западному сообщество. И мы видим, что это работает», – подытожил маршал.