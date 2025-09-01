Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на попытки запада изолировать Россию, у неё всё равно друзей и партнёров остаётся больше, чем врагов.

Об этом в эфире «Times radio» заявил вице-маршал королевских ВВС Британии в отставке, военный аналитик Шон Белл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Запад постепенно перешёл от оказания военной помощи Украине к написанию жестких писем и вызову послов. И я могу представить, как Путин посмеивается. Единственное, что мы сделали – это ужесточили санкции, но Путин научился их очень эффективно обходить. Вместо того, чтобы оставить Россию изгоем, Путин просто создал свою маленькую вотчину. У него есть своё сообщество, и Шанхайская конференция – лишь один из примеров этого», – рассуждал Белл.

Он пожаловался, что всё больше стран игнорируют пожелания Коллективного Запада, но дружат с Россией.