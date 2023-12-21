Росатом вычистит все могильники опасных производств в Донбассе

Елена Острякова.  
21.12.2023 19:41
  (Мск) , Москва
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Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина, Экология


Росатом прорабатывает возможность ликвидации объектов накопленного вреда на территории ДНР и ЛНР.

Об этом сообщил директор Федерального экологического оператора (предприятие Росатома) Станислав Жабриков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Росатом прорабатывает возможность ликвидации объектов накопленного вреда на территории ДНР и ЛНР. Об этом...

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«Рассматриваем возможность рекультивации могильников Горловского химического завода (ДНР) и полигона «Волчеяровка» (ЛНР)», – сказал Жабриков.

Горловский химический завод – ныне недействующее и заброшенное предприятие, производил, в том числе компоненты ракетного топлива. В могильниках завода хранится 12 тыс. тонн технологических продуктов производства толуола и токсичных органических веществ. Концентрация загрязняющих веществ в почвах и грунтовых водах превышает 100 ПДК.

На полигоне промотходов «Волчеяровка» накоплено более 500 тыс. тонн промышленных отходов нескольких промышленных предприятий, в том числе химической направленности.

По словам Жабрикова, при Украине консервация была проведена недобросовестно, в результате началась активная миграция загрязняющих веществ в грунтовые воды, концентрация которых сейчас достигает 12 000 единиц.

Похожие работы Росатом уже выполнял в Иркутской, Челябинской и Ленинградской областях, в Красном Бору, на Байкале и в Магнитогорске.

«Надо сказать, что Росатом становится “главным по экологии” в нашей стране. В плане ликвидации накопленного экологического вреда у него колоссальный опыт, который будет использоваться в разных регионах России (включая и новые территории). Кстати, на глобальном рынке на такие услуги тоже есть немалый спрос», – пишет в своем тг-канале политолог Алексей Пилько.

«В реальности, альтернативы “Росатому” как организационно-технологической платформе по сложным ситуациям в экологии сейчас просто нет. И это, кстати, в определённом смысле – вызов. Мне кажется, “Росатом” надо задействовать в наиболее сложных пространственных проектах, в том числе и для отработки технологий, системы управления и проч. Экологическая реабилитация Луганской и Донецкой народных республик, ликвидация могильников токсичных отходов, утилизация остатков давно не работающих вредных производств, – это как раз проект такого типа», – считает профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

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