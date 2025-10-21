России, обладающей крупными запасами нефти и газа, давно следовало отказаться от расчетов в долларах.

Об этом в эфире «Dialogue Works» заявил американский политолог Пол Робертс, бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я уже говорил, что экономическая политика, проводимая в то время женщиной-главой Центробанка в Москве, была ошибочной. Что они могут сделать с иностранной валютой?

Ну, России не нужна иностранная валюта. Россия может финансировать свое развитие, просто печатая рубли, иностранная валюта бесполезна. прямо сейчас они ничего не могут сделать из-за санкций, но до санкций, если вы продавали нефть, вы получали доллары. Вы не могли потратить эти доллары в России. Вы не можете просто взять и построить дороги и мосты, или вложить деньги в новые заводы и оборудование. Вам приходится использовать рубли.

Так что же вы делаете с долларами? Что? Но вы кладёте их в Центральный банк, они там лежат. Вам нужно создавать рубли, чтобы платить за развитие. Так зачем вам доллары или любая другая иностранная валюта? В стране, где есть запасы нефти и газа, валюта должна быть очень сильной», – заявил Робертс.